O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, voltaram a estar nas 'bocas do mundo' após a transmissão da entrevista que deram a Oprah Winfrey e à qual fizeram várias revelações, no mínimo, polémicas.

Meghan abriu o coração ao dizer que chegou a ter pensamentos de suicídio e que mesmo depois de ter pedido ajuda ao palácio, ninguém lhe deu a atenção de que precisava.

Harry, por seu turno, saindo em defesa dos interesses da esposa e não querendo que esta passasse pelo mesmo sofrimento outrora experienciado pela mãe, a princesa Diana, disse que teve de tomar medidas, abandonando por isso o núcleo senior da realeza britânica.

Outra das declarações que chamou a atenção foi relativa ao racismo no seio da família real que a ex-atriz diz ter percebido. A prova? O facto de na época alguém ter questionado o quão escura seria a cor da pele do filho mais velho, Archie, que está prestes a completar dois anos.

E falando em filhos, os duques de Sussex aproveitaram a ocasião para revelar o sexo do seu próximo rebento, tendo em conta que Meghan está grávida pela segunda vez: será uma menina.

A reação da família real

Logo após a entrevista ter vindo a público, a imprensa internacional começou a questionar a forma como a realeza poderia reagir.

Não demorou muito até que o Palácio de Buckingham emitisse um comunicado no qual referia que "as questões levantadas, principalmente as de racismo, eram preocupantes", as quais prometia que iriam ser levadas muito a sério.

O príncipe William, irmão de Harry, foi o primeiro membro a reagir de forma individual à conversa, fazendo questão de notar que a "família real não era racista".

Opiniões ficaram divididas

Harry e Meghan ou família real? As opiniões - e os defensores - ficaram divididos. Do lado dos duques de Sussex, estes contaram com o apoio de amigos, como a tenista Serena Williams ou Beyoncé.

Já do lado da realeza têm sido várias as fontes que garantem que determinadas coisas que foram ditas pelo casal não correspondem à verdade. Um dos exemplos foi o facto de Meghan ter sido impedida de viajar por lhe terem retirado o passaporte, ou desta ter sido obrigada a aprender tudo sozinha quando entrou para a monarquia.

Falta ainda falar do caso do apresentador britânico Piers Morgan, que se despediu, depois de ter criticado Meghan Markle por esta, alegadamente, ter acusado a rainha de ser mentirosa.

A resolução de conflitos... que já começou

Querendo sempre liderar pelo exemplo, a rainha Isabel II está disposta a ouvir o neto e as respetivas queixas. Do lado de William, este dever-se-á encontrar com Harry no próximo verão para a inauguração de uma estátua em homenagem à princesa Diana.

Note-se que poderá assistir à entrevista na SIC, uma vez que o canal de televisão já obteve os direitos de transmissão da mesma.

