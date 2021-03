Chegou a tão aguardada resposta da família real à entrevista reveladora que Meghan Markle e o príncipe Harry deram a Oprah Winfrey e que levou a realeza britânica a ficar debaixo de duras críticas.

Num comunicado que está a circular na imprensa internacional, e que chega por parte do Palácio de Buckingham em nome de Sua Majestade, a rainha Isabel II, pode ler-se: "Toda a família está triste ao saber o quanto os últimos anos foram desafiadores para o Harry e a Meghan".

“As questões levantadas, principalmente as de racismo, são preocupantes", destacam, afirmando ainda que estas "são levadas muito a sério e serão tratadas pela família em particular". "O Harry, a Meghan e o Archie serão sempremembros da família muito queridos", realçam na mesma nota.

De acordo com o Mirror, uma fonte sénior do palácio acrescentou: "No centro de tudo isto há uma família. Eles deveriam ter a oportunidade de discutir as questões levantadas em particular, como uma família".

“Diversidade, igualdade, inclusão e saúde mental são questões importantes e destacadas que fazem parte do trabalho dos Membros da Família Real há muitos anos", disse ainda.

Recorde-se que durante a entrevista, Meghan revelou que um membro da família real mostrou preocupações em relação ao tom de pele do filho, Archie, antes do nascimento do menino. Entretanto, foi esclarecido que não foi a rainha Isabel II nem o marido da monarca, o príncipe Filipe, quem se manifestou sobre o assunto.

Mas as revelações não ficaram por aqui e Meghan confessou que teve pensamentos suicidas e que lhe foi negada a ajuda de profissionais por causa da reputação da família real.

Recorde-se que Harry e Meghan deixaram a realeza oficialmente no início de 2020. Ambos vivem desde então nos Estados Unidos, onde aguardam agora a chegada do segundo bebé.

[Notícia atualizada às 18h07]