As reações à entrevista de Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey continuam a surgir. Desta vez foi Beyoncé quem fez questão de mostrar a sua solidariedade para com os duques de Sussex.

Como tal, publicou uma mensagem no seu website: "Obrigada Meghan pela tua coragem e liderança".

A acompanhar estas palavras estava uma fotografia do momento em que a artista conheceu o casal, nomeadamente durante a estreia do filme 'O Rei Leão', no verão de 2019.

"Ganhamos força e somos inspirados por ti", concluiu.

Leia Também: Polémica: Depois de deixar estúdio em direto, Piers Morgan despede-se

Leia Também: Família real quebra silêncio após entrevista de Harry e Meghan Markle