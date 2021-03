Piers Morgan foi criticado pelo colega do 'Good Morning Britain', Alex Beresford, esta terça-feira, por causa do seu comportamento em relação a Meghan. Palavras que levaram Piers a abandonar o estúdio do programa da ITV em direto.

Um momento que aconteceu depois da reveladora entrevista que o príncipe Harry e Meghan Markle deram a Oprah Winfrey, que foi para o ar no Reino Unido na noite de segunda-feira.

Na entrevista, Meghan desabafou sobre os seus pensamentos suicidas, acrescentando que na altura lhe foi recusada a ajuda de profissionais por causa da reputação da família real. Além disso, contou ainda que um membro da realeza terá mostrado preocupação com o tom de pele do filho, Archie, antes do menino nascer.

Perante as declarações, Morgan - que já tinha acusado Meghan de afastar Harry da família real - criticou a entrevista, que foi transmitida pela primeira vez no domingo nos Estados Unidos. Reações que foram partilhadas no Twitter e que levou o apresentador a ser muito criticado.

"Eu entendo que você [Morgan] não goste de Meghan Markle, deixou isso muito claro várias vezes neste programa", disse o também apresentador do programa 'Good Morning Britain', Alex Beresford.

“E eu entendo que tem um relacionamento pessoal com a Meghan Markle, ou teve e ela cortou”, acrescentou. "Ela disse alguma coisa sobre você desde que o afastou? Acho que ela não disse, mas ainda assim continua a criticá-la", continuou Beresford.

Perante as palavras do colega, Morgan levantou-se e, enquanto caminhava para fora do estúdio, disse: "Ok, termino com isto, desculpe, não, desculpe... Não posso fazer isto".

Por sua vez, Alex Beresford descreveu o comportamento de Morgan como "patético".

Entretanto, relata a CNN, Piers Morgan voltou ao estúdio para continuar a comentar a entrevista de Meghan e Harry.

