Nick Ede, ex-amiga de Meghan Markle, esteve no 'A Right Royal Podcast' no qual explicou porque é que as duas se afastaram.

No episódio em questão, Nick conta que conheceu Meghan na altura em que estava a gravar a série 'Suits', revelando que a ajudou a encontrar agências que lhe abrissem portas no Reino Unido.

Tendo-se tornado entretanto grandes amigas, as duas acabaram por se afastar. "As coisas esfriaram, depois recebi o tratamento do Piers Morgan no final", realçou, referindo-se ao facto de Meghan ter cortado o apresentador britânico da sua vida após iniciar o relacionamento com Harry.

"Trocámos mensagens quando ela sentia que estava a ser alvo de bullying e o príncipe Harry lançou aquele comunicado e eu disse: 'Fico contente por teres alguém que te apoia' e ela respondeu, 'Isso significa muito'. A nossa amizade foi boa. Trocávamos muitas mensagens", explica.

Entretanto, revelou aquela que considera ser uma das grandes qualidade da duquesa de Sussex. "Ela interessa-se genuinamente pelas pessoas e quer aproveitar o momento para saber mais sobre elas… Senti que era algo autêntico e gostava muito disso nela - [mas] havia também vulnerabilidade e insegurança. Ela era fabulosa e linda, mas havia uma timidez, o que era muito cativante".

