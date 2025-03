Meghan Markle surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma nova fotografia da filha, a princesa Lilibet, de três anos.

A duquesa de Sussex, de 43 anos, publicou uma imagem da menina a apanhar morangos e a colocá-los numa cesta. Na imagem é ainda possível o pé de uma outra criança, e tudo leva a acreditar que seja o filho mais velho de Meghan, o pequeno Archie, de cinco anos.

"Um brinde ao primeiro dia da primavera", escreveu a duquesa de Sussex na legenda da imagem que pode ver abaixo.

De recordar que as crianças são fruto do casamento de Meghan Markle com o príncipe Harry.

Leia Também: Ex-amiga explica afastamento de Meghan Markle: "As coisas esfriaram"