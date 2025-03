Meghan Markle não resistiu em partilhar com os seguidores da sua página de Instagram um 'tesourinho' do tempo em que frequentou a escola secundária. A duquesa de Sussex estudou na escola católica feminina Immaculate Heart, em Los Angeles, que foi quem partilhou em primeiro lugar o registo que poderá ver mais abaixo.

"Parabéns à aluna da Immaculate Heart Meghan Markle ('99) pela segunda temporada da sua série da Netflix e lançamento do novo podcast!", pode-se ler.

"Estamos felizes em partilhar uma fotografia especial do tempo na Immaculate Heart, a honrar a nossa querida tradição do Dia de Maria, uma reflexão do legado da nossa irmandade, apoio e espírito Panda. Uma vez que começamos as preparações para a celebração do Dia de Maria, mantemos orgulhosamente as tradições que tornam a nossa comunidade tão especial!", termina.

Comentando a foto, a mulher do príncipe Harry escreveu: "Quando uma querida amiga da escola básica/secundária te envia uma coisa da tua 'Alma Mater' e te deixa com o maior sorriso no rosto. Vão, Pandas".

