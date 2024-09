Meghan Markle esteve presente na abertura de uma livraria em Santa Barbara, Califórnia (EUA).

A Duquesa de Sussex falou no evento, onde também estiveram presentes a apresentadora Oprah Winfrey, o autor Shaka Senghor, a astróloga Jennifer Freed e os co-fundadores do novo espaço, Jennifer Rudolph Walsh e Victoria Jackson.

Meghan Markle usou um 'look' empresarial com um macacão azul escuro e o cabelo apanhado, com brincos de diamantes.

Numa fotografia partilhada pela autora Laura Lynne Jackson nas histórias do Instagram, vê-se a duquesa no palco, com um microfone.

A livraria Godmothers fica em Summerland, perto de Montecito, onde Markle vive com Príncipe Harry, desde 2020.