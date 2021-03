As declarações de Meghan Markle na entrevista a Oprah Winfrey geraram uma onda de solidariedade à volta da mulher do príncipe Harry, sobretudo por parte dos amigos mais próximos.

Uma das pessoas que fez questão de se manifestar em público foi a tenista Serena Williams, sua amiga de longa data.

"Meghan Markle, a minha amiga altruísta, vive a vida dela - dá o exemplo - com empatia e compaixão. Ela ensina-me todos os dias o que significa ser realmente nobre. As suas palavras ilustram a dor e crueldade que ela sofreu", nota.

"Sei por experiência própria que as instituições racistas e sexistas e os média costumam difamar as mulheres e os negros para nos minimizar, quebrar e demonizar. Temos de reconhecer a nossa obrigação em criticar a malícia, os rumores infundados e o jornalismo de tabloides. As consequências na saúde mental da opressão sistémica e vitimização são devastadoras, solitárias e demasiadas vezes fatais", lamenta.

"Quero que a filha da Meghan, a minha filha e as vossas filhas vivam numa sociedade guiada pelo respeito", completa.

Note-se que Meghan Markle está grávida pela segunda vez, precisamente de uma menina.

