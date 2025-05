Meghan Markle lida com mais uma polémica… Em causa estão alegados arrufos que a duquesa de Sussex terá tido com o editor da revista Vogue UK, Edward Enninful, em 2022.

Segundo uma fonte revelou ao Page Six, a mulher do príncipe Harry fez uma lista de "exigências impossíveis" de cumprir para participar numa edição - chegando mesmo a entrar em contacto com a editora da versão norte-americana, Anna Wintour.

Esta semana, o jornal Daily Mail noticiou que Meghan queria que a revista cobrisse a sua participação no evento One Young World Summit, em Manchester.

A publicação nota, inclusive, que Markle queria fazer a capa, mas que Enniful avisou que já tinha uma estrela, Linda Evangelista, marcada - o que levou a que esta e Edward, de quem era amiga, se afastassem.

A fonte do Page Six refere que Meghan queria uma "capa mundial", surgindo na edição britânica a norte-americana ao mesmo tempo.

"A Meghan pediu para controlar o fotógrafo, o jornalista, a edição final, as manchetes e queria uma produção global", realça uma fonte. "Ninguém conseguiu isso. Nem mesmo a Beyoncé", sublinha.

Markle chegou mesmo a marcar uma videochamada com Anna Wintour para lhe fazer a proposta, mas esta não estava interessada, uma vez que já tinha fechado a edição com Serena Williams.

Note-se que a única celebridade que conseguiu aparecer nas duas capas em simultâneo foi Adele, em novembro de 2021.

Por seu turno, uma outra fonte notou que Markle nunca esteve interessada em fazer capa para a Vogue, apesar da revista a ter contactado várias vezes depois de casar com o príncipe Harry.