A entrevista que o príncipe Harry e Meghan Markle deram a Oprah Winfrey continua a dar bastante que falar na imprensa internacional.

Depois de terem abordado os mais diversos assuntos, eis que Harry acabou por fazer um balanço, de certa maneira, positivo acerca do último ano.

"Este ano foi uma loucura para toda a gente", afirmou. "Mas ter espaço lá fora onde posso ir dar passeios com o Archie e a minha família, com os cães, fazer caminhadas e ir à praia... o grande momento para mim foi colocá-lo na parte de trás da bicicleta com os seus pequenos calções de banho e levá-lo a andar, algo que nunca tive quando era pequeno", descreveu o príncipe, visivelmente feliz com as mudanças na sua vida.

Enquanto Harry falava disto foi transmitido na entrevista um vídeo onde o filho, que completará dois anos em maio, aparece a brincar numa das praias da Califórnia.

Recorde-se que Meghan está grávida pela segunda vez e irá ser uma menina.

