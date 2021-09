A família de Bibá Pitta acaba de aumentar com o nascimento de Piedade, a terceira filha de Maria Pitta Paixão, e a avó babada não tardou em conhecer a data.

Na verdade, foi a socialite quem acompanhou a filha no momento do parto. Um momento único que assinalou na sua página de Instagram, com uma foto em que apresenta a recém-nascida aos seguidores.

"Oh meu Deus, que felicidade, que amor tão grande! Que dia! Estou tão feliz! Partilho convosco este momento, apresento vos o amor mais pequenino que acabou de chegar às nossas vidas, a nossa querida Piedade!", escreveu na legenda.

Piedade nasceu fruto do casamento de Maria Pitta com Guilherme Paixão e vem juntar-se a Duarte, de cinco anos, e António, de um.

