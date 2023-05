Mafalda Castro esteve esta quarta-feira, dia 3 de maio, no programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença. Por lá, foi submetida às incómodas perguntas da pergunta 'Desculpa, Mas Vais Ter de Responder'.

Inês Lopes Gonçalves, em nome de uma das suas colegas, lembrou o período em que Mafalda Castro precisou de ser substituída na condução do 'Diário' do 'Big Brother'.

"Quando faltaste ao teu programa, foste substituída pelo Zé Lopes. De 0 a 10, quão humilhante é saberes que alguém na TVI pensou assim: 'olha lá, sabes quem é que faz o trabalho da Mafalda muito bem e nem se nota a diferença? O Zé Lopes'", atirou Inês, deixando Mafalda a rir.

A apresentadora, no entanto, respondeu assim: "Eu acho que o Zé Lopes foi a pessoa e a escolha certa naquela altura para me substituir naqueles dias. Deu-me muito jeito porque é difícil, às vezes, arranjar alguém que esteja disponível naquela altura. O Zé estava muito dentro do tema, porque era comentador e isso também ajuda, e acho que ele conseguiu depois separar muito bem o facto de ser comentador e não comentou".

Por fim, Mafalda fez notar que "ser substituída nunca é bom".

Veja aqui.

Leia Também: Filha de Alice Alves 'derrete' Mafalda Castro: "Dá para aguentar?"