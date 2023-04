Mafalda Castro mostrou-se completamente 'derretida' com um momento que foi partilhado por Alice Alves. A apresentadora da TVI mostrou a filha, a pequena Benedita, a assistir ao canal.

"Dá para aguentar?", questionou Mafalda Castro, visivelmente encantada com o vídeo.

Importa recordar que Benedita é fruto do relacionamento de Alice com o chef Carlos Afonso, tendo nascido em outubro do ano passado.

O ternurento vídeo poderá ver na galeria.

