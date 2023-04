Depois na tarde de terça-feira, 18 de abril, ter sido substituída por Alice Alves no 'Diário d'O Triângulo' por estar doente, Mafalda Castro partilhou com os seguidores do Instagram novidades sobre o seu estado de saúde.

A apresentadora já se encontra totalmente recuperada e pronta para voltar à televisão. Quanto ao que terá acontecido, explica:

"Já estou melhor, não era uma virose, podem descansar. Foi só uma paragem de digestão, acho eu, mas passei muito mal".

Mafalda está agora com melhor cara e já com o seu habitual sentido de humor. "Agora já estou bem, a única coisa que me está a fazer ficar mal disposta neste momento é só mesmo a condução do Rui, de resto está tudo ok", brincou, referindo-se ao namorado - Rui Simões.

