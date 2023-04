Mafalda Castro estará ausente esta terça-feira, 18 de abril, do 'Diário d'O Triângulo', que apresenta de segunda a sexta-feira na TVI.

Através da rede social Instagram, a apresentadora explicou que está doente e por isso foi preciso encontrar uma substituta de última hora.

"Malta, um pequeno story (não porque me tenha de justificar, mas porque sei que vão enviar mensagens se não me virem logo à tarde). Estou doente, por isso hoje não vou apresentar o 'Diário d'O Triângulo'", começou por referir, juntando às suas palavras uma fotografia na qual surge deitada e aparentemente combalida.

Quanto à pessoa escolhida para a substituir, disse: "A Alicinha vai apresentar (obrigada, Alice Alves), para ver se recupero rápido".



© Reprodução Instagram/ Mafalda Castro

Leia Também: Mafalda Castro anuncia grande novidade: "A hiperventilar"