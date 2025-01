Mafalda Castro foi mãe em junho, do pequeno Manel, e, seis meses depois está de volta ao trabalho.

A apresentadora da TVI já tinha feito uma emissão especial no Natal mas é agora a cara do 'Última Hora' do 'Secret Story- Desafio Final'.

Para a primeira emissão do programa, Mafalda escolheu usar um look confortável e sempre com o seu toque de estilo.

A influencer elegeu um vestido bordô da marca portuguesa Caio, à venda por 149 euros. A peça é de alças, tem uma abertura na zona da barriga e vai até aos pés. A apresentadora usou ainda um blazer 'oversized' branco, uma peça que usa regularmente.



© Instagram - Mafalda Castro

Leia Também: Mafalda Castro regressa à rotina de trabalho e assume: "Vai ser difícil"