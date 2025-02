Mafalda Castro foi mais uma das caras conhecidas que marcou presença na Gala do 32.º Aniversário da TVI, que decorreu no passado sábado, 22 de fevereiro.

A comunicadora de 30 anos regressou ao trabalho, seis meses depois de ter sido mãe de Manel, fruto do seu relacionamento com Rui Simões.

O 'Última Hora' do 'Secret Story - Desafio Final', que estreou a 2 de janeiro, marcou o regresso de Mafalda Castro à antena da TVI.

Aos jornalistas, a apresentadora revelou que tem sido "um ótimo regresso".

"Está a ser muito bom. Tenho a sorte de serem poucas horas por dia, portanto dá para me desabituar assim aos bocadinhos. As minhas amigas voltaram ao trabalho da manhã à noite. Eu passo a manhã toda com ele. É ótimo. Tenho esse privilégio", contou.

Relativamente ao cansaço e "às noites mal dormidas", Mafalda Castro considera que isso é "algo ultrapassável".

"Claro que estamos sempre mais cansadas [com o trabalho]. Mas faço uma coisa que gosto tanto e depois gosto tanto de cuidar dele. Não queria abdicar nunca das duas coisas. Tenho a sorte de poder conciliar duas coisas que adoro. Claro que o meu filho será sempre a minha prioridade, mas por mais cansada que esteja num dia ou noutro, vale sempre a pena", explicou.

A apresentadora destacou-se na passadeira vermelha da Gala do 32.º Aniversário da TVI por ter usado um look vermelho, o que contrastou com os visuais pretos que escolheu para as galas dos anos anteriores.

