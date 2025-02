Mafalda Castro foi mãe pela primeira vez no dia 20 de junho de 2024 e este dia especial foi recordado esta quinta-feira, quando o menino celebrou oito meses de vida.

A mamã 'babada' publicou no Instagram um conjunto de imagens do menino, o pequeno Manel, e escreveu: "Oito meses do meu bebé perfeito. Os meses mais rápidos e intensos da minha vida."

Após a partilha, foram muitas as reações carinhosas que chegaram através da caixa de comentários.

De recordar que o menino é fruto da relação de Mafalda Castro com Rui Simões.

