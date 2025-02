Rui Simões foi surpreendido por um jovem fã que fez questão de lhe dizer o quanto gostava do seu trabalho, e que o seguia de perto. Um momento que tocou o apresentador, que fez questão de destacar na sua página de Instagram.

"Apito final, mais ou menos oito da noite, arrancar de Penafiel e chegar à Sport.tv por volta da meia noite. No caminho para casa vim a pensar um bocado neste miúdo. Ontem [dia 21 de fevereiro] fiquei completamente desarmado com o Renato", começou por escrever Rui Simões junto de um vídeo onde dá a conhecer o jovem fã.

"A ingenuidade, inocência das crianças, o facto de não terem filtros (claro que isto dá para os dois lados) há de ser sempre uma coisa que me fascina. Aquilo que para nós é um simples cachecol do clube, para ele foi outra coisa. Não vos sei bem explicar. Futebol mexe com muita coisa e há muita bonita dentro dele", destacou de seguida.

"Confidenciou-me que queria ser jornalista. Espero, genuinamente, que consiga", contou. "E claro, já lá vão alguns anos mas será sempre estranho dizerem-me que ficam em frente à televisão para me ver ou que ouvem o meu podcast", escreveu, por fim.

