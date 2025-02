Mafalda de Castro marcou presença no programa das manhãs do V+, 'Bom dia alegria', nesta terça-feira.

Em conversa com Zé Lopes, a apresentadora da TVI revelou como deu os primeiros passos no mundo do entretenimento.

Umas das grandes responsáveis foi a tia, a locutora de rádio e apresentadora de televisão, Maria João Simões.

"Via-a na televisão e na rádio e olhava sempre para ela com muita admiração e comecei a perceber que gostava de fazer o mesmo que ela", confessou Mafalda, referindo que só começou a ter esta noção na adolescência.

"Sempre fui muito faladora e comunicativa", referiu ainda.

Veja aqui a entrevista.

