Mafalda Castro e o namorado, Rui Simões, preparam-se para um dos maiores desafios da sua carreira. O casal irá fazer um espetáculo ao vivo, baseado no seu podcast, conforme anunciado esta segunda-feira, 10 de abril, nas redes sociais.

"Chegou o dia!", começam por referir no Instagram.

"Vamos fazer o podcast AO VIVO!! Neste momento, a Mafalda já está a hiperventilar com medo do palco e o Rui é capaz de se esquecer do espetáculo até ao dia anterior, mas vai mesmo acontecer! Podem esperar muitas surpresas e uma promessa: muita coisa vivida ali, não sai dali! Vai ser uma celebração destes últimos dois anos e pouco", informa-se.

Eis a publicação:

