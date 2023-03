Mafalda Castro partilhou um vídeo feito por um colega da produção do 'Diário d'O Triângulo'. Imagens que permitem aos fãs mais curiosos entrar nos bastidores e na régie do formato televisivo.

"A vista da régie", pode ler-se nas imagens, que captaram o momento exato em que o 'Diário' entrou no ar na tarde de quarta-feira, 29 de março.

Mafalda Castro, recorde-se, é a apresentadora fixa deste segmento do reality show da TVI, que vai para o ar diariamente às 18h10.

Veja o vídeo na galeria.

