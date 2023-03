Mafalda Castro deu provas de que é uma mulher muitíssimo desenrascada. A apresentadora notou uma falha minutos antes de um evento do qual faria parte e tratou de a resolver sozinha, no meio do centro comercial.

De sandálias e com as unhas por pintar, Mafalda tirou o verniz da mala e resolveu o problema pintando-as no meio de uma loja... e com uma amiga a gravar o momento.

"Hoje, antes do evento, ainda pintei a unha no Oeiras Parque", brincou ao partilhar as imagens com os seguidores do Instagram.

