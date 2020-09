A novela 'Amar Demais', da TVI, assinala o regresso de Helena Costa à ficção depois de ter sido mãe das gémeas Maria do Mar e Mercedes, há um ano. A atriz não faltou ao evento que acompanhou a estreia, que aconteceu em Lisboa, no passado dia 14, e mostrou-se encantada com esta fase da vida das filhas, em que todos os dias são marcados por novas conquistas.

"Todos os dias são uma novidade. Posso ser eu, o pai ou quem está a tomar conta delas a ver essa novidade. Mas são tantas que não dá pena [se não virmos]. Os primeiros passos das duas foram durante a quarentena, uma com 11 meses e outra com 13 meses. Foi giro", começou por dizer.

Aos 15 meses, as bebés já revelam grande cumplicidade entre ambas, o que deixa a atriz bastante orgulhosa da forma como as tem educado.

"Elas riem-se muito uma com a outra e brincam muito juntas. Têm tudo a dobrar, o que é para uma é para outra também. Não sei porquê mas na minha cabeça tem de ser assim. Mas se calha estar só um objeto na sala e a outra quer brincar, ela fica à espera. Acho isso espetacular (...) Sabem esperar. Não roubam nem batem, nem nada... Para já, porque elas mudam todos os dias”, contou.

Ainda que a experiência da maternidade esteja a exceder as expectativas, Helena Costa confessa que sentia falta da rotina e da profissão. "Foi um alívio voltar ao trabalho porque estava a ser muito intenso lá em casa. Elas também só nos viam a nós. O regresso à normalidade acabou por equilibrar as coisas", disse.

"Quando elas tinham seis meses fui convidada para fazer esta novela, estava muito apreensiva, mas só me fez bem. Na altura foi uma coisa mais calma, depois meteu-se a pandemia, e agora elas têm 15 meses e está tudo bem, tudo equilibrado", frisou, por fim.

Vale referir que a atriz dá vida a Olga Soares Goulart, uma crente religiosa que aparenta total ingenuidade. Contudo, parece guardar segredos surpreendentes.

