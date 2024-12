Chegou ao fim o ano de 2024 e para Helena Costa foi "positivo". A atriz conversou com o Fama ao Minuto no Open Day Natal Auchan e começou por partilhar uma reflexão sobre estes últimos 12 meses.

"Passa tudo a correr. Acho que hoje a vida é tão intensa... Mas foi um ano positivo, comparado com o ano passado que foi muito atribulado", desabafou.

Questionada sobre o que espera de 2025, sobretudo a nível profissional, partilhou: "Tenho vários projetos, principalmente em investimentos pessoais".

Ainda sobre o próximo ano, acrescentou: "Os meus projetos passam todos pelo Instagram e viajar. Quero voltar a Bali".

Neste momento, a atriz está muito dedicada ao padel, desporto sobre o qual também acabou por comentar durante a entrevista. "Traz-me muitas coisas boas, paralelamente também me traz trabalho, saúde, descanso - porque ajuda-me a dormir melhor. Se calhar estou um bocadinho viciada demais, mas é bom", disse.

Helena Costa tem estado afastada do pequeno ecrã e explicou a razão: "Ainda é uma escolha minha desde que fiz a última novela, 'Amar Demais'. Percebi que o tempo é pouco e tem que ser bem aproveitado. As novelas tiram mesmo muito tempo. Gostava de fazer, gostava de representar porque é uma coisa que gosto, mas 12 horas por dia, todos os dias da semana, nem pensar. Até porque logisticamente não tenho como estar com as miúdas e trabalhar ao mesmo tempo".