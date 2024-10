Depois de ter sido mãe pela primeira vez em julho de 2021, Marta Faial começou a dar os primeiros passos do seu regresso à ficção nacional, tendo integrado o elenco da novela 'Senhora do Mar', da SIC, onde interpretou a personagem Liliana.

A atriz esteve, até, em gravações na ilha Terceira, nos Açores, uma experiência que nos primeiros dias foi agridoce. Isto porque apesar de na altura estar a fazer duas coisas que gosta muito, a representação e viajar, foi a primeira vez que dormiu longe das filhas gémeas, Maria Beatriz e Maria Inês. As meninas, recorde-se, são fruto da relação com Gonçalo Câmara Pereira.

Ao refletir sobre este 2024 em conversa com o Fama ao Minuto no Open Day Natal Auchan, que decorreu esta quinta-feira, dia 24 de outubro, em Lisboa, Marta Faial começou por afirmar que "foi um ano muito bom".

"Tive o privilégio de fazer duas coisas que mais amo, que foi gravar um projeto e enquanto viajava – adoro viajar e só conhecia a ilha de São Miguel, não conhecia a ilha Terceira e apaixonei-me. Foi um projeto muito bom, fui muito bem recebida. Agora é aguardar pelo que vem aí", acrescentou.

Sobre a distância das filhas, destacou: "Nunca tinha dormido sem elas uma única noite e a primeira vez foram 12 dias. Custou, mas acho que foi mais a mim do que a elas".

Marta Faial comentou que para a crianças e bebés é importante "ter rotinas bem planeadas, um núcleo estável", o que ajuda na compreensão de ausências. "E eu fiz questão de deixar quase as refeições desses 12 dias prontas", revelou.

"Sempre falei com elas e disse, mesmo quando eram pequeninas, onde é que ia, como é que estava ou o que é que estava a fazer. São capazes de ficar um bocadinho mais ansiosas, mas nada de mais. Eu estava mais. Não dormi as duas primeiras noites, elas dormiram tranquilamente as noites todas. Quando cheguei foi uma festa e foi muito bom. Também foi bom para mim sentir que além de conseguir fazer aquilo que mais gosto profissionalmente, posso conciliar com isto que é a maternidade - sabendo que tenho um núcleo familiar que me ajuda, que me acompanha e que me permite isso. Porque às vezes não é possível", disse ainda a atriz.

Leia Também: "Não estou preparada para o espírito natalício sem passar pelo outono"