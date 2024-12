Ficou conhecida após integrar o elenco da série 'Morangos Com Açúcar', onde interpretou Daniela, personagem que era namorada de Crómio (papel de Tiago Castro). Marta Faial participou depois em muitos outros projetos televisivos.

A última novela que integrou foi 'Senhora do Mar', da SIC, e que marcou também o seu regresso ao pequeno ecrã depois de ter sido mãe de gémeas Maria Beatriz e Maria Inês em 2021.

Hoje a atriz Marta Faial é a convidada da rubrica 'Quando Era Pequenina' do Fama ao Minuto, onde recorda alguns momentos da sua infância.

O prato favorito na infância (e quem o preparava) e a comida que não gostava e que agora gosta?

Era bife com batatas fritas (e na altura era das poucas coisas que me convenciam a comer). Queijos e cogumelos, por exemplo, não conseguia comer em miúda e agora gosto, adoro.

Quem era a pessoa que mais admirava?

Continuam a ser as mesmas pessoas, os meus pais, a minha avó...

Quais as melhores férias quando era pequenina?

Tive algumas, mas posso dizer que, se calhar, a minha primeira viagem a Cabo Verde, à Ilha do Sal. Tinha sete anos e passei lá 15 dias. Aprendi a nadar sozinha, descobri natureza, vi os caranguejos a andar de um lado para o outro, fui conhecer salinas, conheci meninos franceses e comecei a falar francês (dentro do que conseguia). Foi uma viagem que me marcou muito.

A que dia voltava na infância? E porquê?

Não sei... Se calhar, voltaria ao dia em que nasceu o meu irmão mais novo. Lembro-me pouco desse dia, lembro-me de ter aquele ciúme de irmã mais velha, de achar que já não me iam dar atenção. E hoje, se lá voltasse, seria de outra forma e é o meu caçula (como costumo dizer).

Complete a frase: Se voltasse à minha infância, nunca… [faria] aquilo que fiz muitas vezes que era desaparecer. Desapareci uma vez três horas na praia. Lembro-me perfeitamente de ir ao mar, decorar o guarda-sol e depois, quando subi, haviam muitos iguais e continuei a andar. A história desenvolve-se com os meus pais junto do nadador-salvador e com ele a dizer que só haviam duas possibilidades: 'Os bebés têm tendência a andar sempre no sentido contrário ao sol ou a sua filha está a dar à costa em Setúbal neste momento'. Mas estava a brincar numa poça, tranquila.