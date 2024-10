Sofia Ribeiro está a sentir-se nostálgica. Esta segunda-feira, 21 de outubro, a atriz partilhou alguns dos momentos que viveu na ilha Terceira, enquanto grava a novela 'Senhora do Mar, da SIC.

"Acordei com saudades da Terceira. Acordei com saudades do que vivi na Terceira. Acordei com saudades das pessoas das Terceira. Hoje acordei com saudades das pessoas com quem fui para a Ilha Terceira. É bom sentir saudades!", escreveu.

"Uma semana leve para todos! Um abraço apertado da Senhora do Mar e outro meu", acrescentou.

Veja abaixo as imagens.

Recorde-se que a novela ' Senhora do Mar' estreou no dia 5 de fevereiro deste ano, na SIC, e teve como como palco de gravações a Ilha Terceira, nos Açores. Sofia Ribeiro é a protagonista da trama.

Leia Também: "Cozinha neste nível é para os rijos". Sofia Ribeiro sobre Hell's Kitchen