Depois do irmão mais velho, Brooklyn, ter anunciado o noivado, Romeo Beckham não fica atrás no que diz respeito ao amor. O filho do meio de Victoria e David Beckham também está muito apaixonado, como mostra aos seguidores.

Ainda esta terça-feira, o jovem, de 17 anos, publicou uma fotografia no Instagram em que aparece na piscina, abraçado à namorada, Mia. A jovem também tem 17 anos, como destaca o Daily Mail.

Uma imagem que chegou apenas com as palavras: "Amo-te".

No domingo, Romeo já tinha publicado uma série de fotografias em que aparece na companhia da amada. Imagens que pode ver na galeria.

Leia Também: Filho de David Beckham confirma noivado. A mãe Victoria está radiante!