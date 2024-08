Este novo amor chega depois do fim do casamento com a Miss Grã-Bretanha.

Shane Jr., filho do ator Shane Richie e da cantora Coleen Nolan, reencontrou o amor depois de ter terminado o casamento com a Miss Grã-Bretanha, Maddie Wahdan, no ano passado. De acordo com o Daily Mail, Shane Jr., de 35 anos, casou-se com Maddie, de 30, em 2022, depois de seis anos de namoro. A separação chegou um ano após darem o nó e especula-se que Shane tenha sido infiel. Agora parece que Shane reencontrou o amor ao lado da corretora de hipotecas Kimberley Sallis, que tem uma filha de 12 anos.