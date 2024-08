Com o fim do relacionamento com a jornalista Ana Patrícia Carvalho, Luís Lourenço tem sido seguido atentamente pela imprensa cor-de-rosa no que à sua vida amorosa diz respeito. Nos últimos dias, por exemplo, surgiram notícias que davam conta que o artista já tinha seguido em frente e, inclusive, encontrado uma nova dona para o seu coração.

Não ficando indiferente às notícias, Luís decidiu esclarecer o assunto ao deixar a seguinte mensagem na sua conta de Instagram:

"Quem me conhece sabe que sou pacato em relação à minha vida pessoal. A minha vida amorosa está longe de ser dos assuntos mais interessantes do país. Portanto só queria informar: Quando (se) tiver namorada vão saber… por mim. Agora vou trabalhar".

