Linda Nolan, de 65 anos, e conhecida por ser uma das integrantes do grupo de música The Nolans, morreu esta quarta-feira, 15 de janeiro.

Foi o seu agente que deu a notícia à imprensa britânica, avançado que Nolan deu entrada no hospital com pneumonia dupla.

Linda era natural de Dublin, na Irlanda, e tinha sido diagnosticada com cancro em 2005. Em 2017 a doença voltou e espalhou-se até ao cérebro em 2023.

Num comunicado é revelado que Linda "morreu em paz, ao lado das irmãs".

O grupo The Nolans fez sucesso nos anos 70 e 80 e dele faziam parte as irmãs: Linda, Coleen, Maureen, Bernie, Denise e Anne. 'I'm In The Mood for Dancing' foi a música que teve mais projeção.

