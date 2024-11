Apesar de todas as adversidades da vida, Céline Dion continua a impressionar. Na quarta-feira, 13 de novembro, a cantora subiu ao palco em Riad, na Arábia Saudita, para se apresentar no desfile de moda '1001 Seasons of Elie Saab', em comemoração aos 45 anos de carreira do estilista libanês.

De acordo com o The Standard, Dion encerrou a cerimónia com seu single de 1993, 'The Power of Love' e ainda com a música 'I'm Alive', de 2002. A cantora usou um deslumbrante vestido longo, rosa, cheio de lantejoulas e com uma capa igualmente brilhante.

A vencedora de cinco Grammys, de 56 anos, também usou o cabelo preso num coque, e alguns acessórios como brincos, anéis e pulseiras prateadas brilhantes.

'The Power of Love', As modelos passaram por ela enquanto cantava 'The Power of Love'. Logo depois, cantou a segunda música em jeito de despedida e saiu da passarela com o Elie Saab, de 60 anos.

