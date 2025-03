Céline Marie Claudette Dion nasceu a 30 de março de 1968 no Canadá. Começou a carreira quando ainda era adolescente ao conhecer o empresário René Angélil, que mais tarde se tornou o seu marido.

Conhecida pela sua voz poderosa, tem músicas como 'My Heart Will Go On', que pertence à banda sonora do filme 'Titanic', 'I'm Alive', 'The Power of Love' entre muitas outras baladas românticas.

Já vendeu mais de 250 milhões de álbuns mas sofreu um grande golpe quando o marido morreu em 2016, vítima de cancro na garganta. O casal teve três filhos: René-Charles (mais conhecido como RC), de 24 anos, e os gêmeos Nelson e Eddy, de 14 anos.

Em 2022 foi diagnosticada com uma doença autoimune, a Síndrome da pessoa rígida, que comprometeu a sua carreira já que causa rigidez nos músculos e espasmos dolorosos.

Céline completa este domingo 57 anos de idade. Recorde na nossa galeria os vários visuais que a cantora usou ao longo do tempo.

