Céline Dion assinalou na sua página de Instagram aquele que teria sido o aniversário da mãe. A cantora contou que estava a "conversar" com o filho, René Charles, quando ambos lembraram Thérèse Dion, que morreu em janeiro de 2020.

Junto de uma fotografia em que aparece com a mãe, Céline Dion escreveu: "Enquanto conversava com o René Charles esta noite, entraste nos nossos pensamentos. Relembrámos as memórias amorosas que temos de ti. Percebi que esses são os momentos da maternidade."

"Mãe, só quero que saibas que te amamos muito e sentimos a tua falta. De uma conversa, uma receita, uma história sobre ti... Não há um dia em que não sejas parte de nós. Feliz aniversário, mamã", acrescentou a a artista, tendo assinado a mensagem também pelos filhos.

A cantora, recorde-se, é mãe de René Charles, Nelson e Eddy Angélil, fruto do casamento com René Angélil, que morreu em janeiro de 2016.

