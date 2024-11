Sofia Richie foi a convidada no podcast de Jake Shane, cujo episódio foi lançado na quarta-feira, 13 de novembro.

Em conversa, a modelo revelou que a sua filha, Eloise, tem um telemóvel e que os amigos que a conhecem melhor costumam enviar mensagens de texto para o número para fingirem que estão a conversar com a bebé.

"A Eloise tem um pequeno telemóvel de bebé", revelou.

De acordo com a mesma - que admitiu odiar ficar longe da filha seja por que período de tempo for - a modelo comprou o telefone para que ele possa acompanhar Eloise aonde quer que ela vá. "Quem estiver com ela, fica com o telefone", explicou por fim.

Durante a conversa, Richie disse que, antes de entrar no podcast, enviou uma mensagem para o 'telemóvel de Eloise' em jeito de brincadeira a perguntar se poderia falar dela no episódio. Eloise, que era, na verdade, a pessoa com quem ela estava, negou o pedido da mãe, respondendo-lhe para "não mencionar o seu nome".

Recorde-se que Sofia Richie é a filha mais nova do lendário cantor, Lionel Richie, e que deu as boas-vindas a Eloise em maio, fruto do seu casamento com Elliot Grainge.

