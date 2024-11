Sofia Richie Grainge revelou no podcast 'Therapuss' - num episódio que foi lançado na quinta-feira, dia 14 de novembro - que perdeu cerca de 22 quilos depois de ter dado à luz a filha Eloise.

Ao referir-se à maternidade, a modelo, de 26 anos, destacou: "A minha vida agora faz sentido. Nunca amei tanto algo na minha vida. Estou obcecada por ela, ela é perfeita. Perdi 22 kg".

De referir que a bebé é fruto do casamento de Sofia Richie com Elliot Grainge. O casal deu o nó em abril do ano passado e anunciou o nascimento da primeira filha em maio deste ano.

No mesmo podcast, recorde-se, a modelo revelou também que a filha tem o seu próprio telemóvel.

