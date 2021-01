O filho de Jessie Cave, Abraham Benjamin, de três meses, testou positivo à Covid-19 e está no hospital.

A atriz de 'Harry Potter', conhecida por interpretar Lilá Brown, partilhou a notícia na sua página de Instagram, esta terça-feira, destacando que o bebé "está bem". No entanto, a equipa médica está a acompanhá-lo de perto.

Na mesma publicação, onde mostra uma fotografia do filho na cama do hospital, Jessie destacou o facto da nova variante do SARS-CoV-2 ser muito "poderosa e contagiosa" e "espera que as pessoas tenham mais cuidado nas próximas semanas".

De recordar que o pequeno Abraham Benjamin é o terceiro filho da atriz com o comediante Alfie Brown. O menino nasceu em outubro do ano passado, após um parto difícil. Os primeiros dias de vida do bebé foram passados na unidade neonatal.

O casal tem mais duas crianças em comum, Donnie, de cinco anos, e Margot de três.

Até à data não se sabe se a restante família também está infetada com o novo coronavírus.

Leia Também: "Tive medo de infetar o meu marido. Foi uma angústia terrível"