Joaquim Valente, namorado de Gisele Bündchen, foi visto pela primeira vez após o nascimento do filho com a modelo.

O professor de jiu-jítsu foi visto no dia 9 de fevereiro, domingo, a dar um passeio de bicicleta com o cão da família, Alfie.

Gisele deu as boas-vindas ao seu terceiro filho - o primeiro com Joaquim - no início de fevereiro. De acordo com a revista People, o segundo nome do bebé será River (Rio em português), em homenagem à natureza.

A supermodelo também é mãe de Vivian, de 11 anos, e de Benjamin, de 14, frutos da relação com Tom Brady. Gisele Bündchen tem vivido uma relação discreta e longe dos holofotes. Assim como o relacionamento, a gravidez também foi levada com discrição.

Veja a imagem de Joaquim Valente abaixo.