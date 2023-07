Cristina Ferreira é uma das figuras mais mediáticas do país mas, ainda assim, tem conseguido manter o filho longe dos 'holofotes' da fama. Muito pouco se sabe sobre Tiago Casinhas, que atualmente tem 15 anos, embora seja cada vez mais complicado evitar que o jovem fuja à atenção da imprensa (e do público).

Esta sexta-feira, dia 14 de julho, foi partilhado pela página FM Desporto um vídeo onde o filho de Cristina e António Casinhas fala sobre o percurso como jogador de futebol, com o jovem a mostrar-se satisfeito por continuar a defender as cores do Clube Desportivo da Venda do Pinheiro: "É um grande clube, com uma grande formação. Tendo em conta os clubes à volta, acho que foi a melhor opção para ter tempo de jogo e para evoluir".

Questionado sobre como vê o futuro, Tiago recordou a carreira do pai, que atuou no Atlético Clube da Malveira. "O meu objetivo é ser melhor que o meu pai, mas isso também não é muito difícil. Depois, vou evoluindo e pode ser que um dia mais tarde possa ir para um clube melhor", fez notar.

Nesta entrevista de quatro minutos ficou a saber-se também que Tiago joga como lateral direito e que é adepto do Benfica.

Por fim, Tiago deixou um agradecimento aos pais, que diz fazerem "um grande esforço" para levá-lo aos treinos e aos jogos e que também o apoiam "na bancada".

Nos comentários da publicação, António Casinhas reagiu à 'provocação' do filho. "Rasgou-me todo", disse o antigo jogador.



© Reprodução Facebook

Leia Também: Este conjunto de Cristina Ferreira é da Zara (e está em saldos)