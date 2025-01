Mãe de Tiago, de 16 anos, fruto do anterior relacionamento com António Casinhas, Cristina Ferreira não resistiu em partilhar no programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 29, o pedido que o jovem lhe continua a fazer: adotar um cão.

"Tenho de dizer o que ele fez um dia destes… Aí estive quase, quase, quase a dar-lhe o cão. Fez-me uma apresentação a mim e ao João em PowerPoint do porquê de nós termos um cão em casa, com tudo certinho", explicou, não contendo o riso.

Segundo a apresentadora, os argumentos que Tiago apresentou é que a "casa era grande", que passava a "ter companhia" quando a mãe estivesse fora de casa e que tinham uma casa de banho onde lhe podiam dar banho.