Um dos temas abordados no programa 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 12, foi a introdução alimentar e a sua importância no desenvolvimento dos bebés e respetiva adaptação aos diferentes sabores/texturas.

Falando do filho, Tiago, de 16 anos - fruto do anterior relacionamento com António Casinhas - a apresentadora revelou uma curiosidade sobre o jovem.

"O Tiago comeu muito tarde - mas mesmo muito tarde - coisas como pizzas. Acho que não fiz de propósito, não era preciso, não fazia parte da nossa alimentação", contou.

"Hoje ele é um miúdo com 16 anos que a comida que mais gosta é um peixe cozido com legumes", disse por fim.

