A cantora Twigg, filha mais velha de Paulo César Santos, mais conhecido como Paulinho, vocalista da banda Roupa Nova, vai fazer um espetáculo em homenagem ao pai.

Um concerto que está marcado para a próxima quinta-feira, 14 de janeiro, dia que assinala um mês após a morte do artista, que partiu aos 68 anos, vítima da Covid-19.

De acordo com a revista Quem, o espetáculo vai realizar-se às 17h no quiosque Bells, na praia do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Um evento aberto ao público, gratuito, com as devidas medidas por causa da pandemia, como a obrigatoriedade do uso de máscaras.

"Como o velório e a missa de sétimo dia tiveram que ser fechados [ao público)]por causa da Covid-19, quis fazer este espetáculo pelo meu pai e pelos fãs [dele]. O evento vai ser a partir das cinco da tarde porque quero pegar o pôr do sol. Vou cantar músicas que o meu pai cantou, músicas que me lembram ele, músicas que ele gostava. Ele sempre gostou muito de fazer farra musical com os amigos em casa e é isso que estou a tentar fazer por ele. Devem ir alguns amigos músicos também", disse Twigg à publicação.

Leia Também: Carolina Dieckmann presta homenagem ao vocalista dos Roupa Nova