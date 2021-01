Carolina Dieckmann recorreu à sua página de Instagram, na madrugada desta quarta-feira, para destacar uma homenagem ao cantor Paulinho, vocalista dos Roupa Nova, que morreu no dia 14 de dezembro, vítima da Covid-19.

A atriz brasileira tocou e cantor o tema 'Amar É', um dos sucessos da banda que marcou, especialmente, os anos 1980 e 1990, como destaca a revista Quem.

"Roupa Nova. Desde que o Paulinho do grupo foi para céu, eu queria prestar uma homenagem, como quem (humildemente) agradece as influências e memórias tão importantes, que ficaram imensamente marcadas em mim. Aquela mistura de tons e vozes entrelaçadas que parecem dançar no ar, sem falar nos hits de tantas novelas", começou por escrever na legenda do vídeo que pode ver na publicação abaixo.

"Então, perdoem a minha dificuldade com o instrumento, é só para falar de amor e dizer obrigada", concluiu.

