Depois de ter 'quebrado o silêncio' com uma fotografia antiga, da sua infância, em que aparece ao lado da mãe, Lisa Marie Presley, Riley Keough voltou a recordar a progenitora.

Esta terça-feira, depois do funeral de Lisa Marie Presley, que decorreu no passado domingo, Riley Keough destacou no Instagram a última fotografia que tirou com a mãe.

"Sinto-me abençoado por ter uma fotografia da última vez que vi a minha linda mamã. Obrigada, Georgie Flores, por teres tirado [esta fotografia]", disse.

De recordar que durante o funeral da mãe, o companheiro de Riley, Ben Smith-Petersen, leu uma carta sua na qual revelou que são pais de uma menina. Informação que era desconhecida até à data.

