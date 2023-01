Riley Keough já se manifestou publicamente após a morte da mãe, Lisa Marie Presley. Sem palavras, a atriz, de 33 anos, publicou uma fotografia antiga, de quando ainda era criança, onde surge junto de Lisa.

Na legenda apenas colocou um emoji em forma de um coração vermelho. A publicação chega uma semana depois da morte da cantora, que partiu no dia 12 de janeiro aos 54 anos.

Após a partilha, a caixa de comentários rapidamente se 'encheu' com carinhosas mensagens de apoio nesta fase difícil.

De recordar que Riley nasceu em maio de 1989, fruto do casamento de Lisa com Danny Keough. O ex-casal tem ainda em comum o falecido Benjamin, que nasceu em 1992. A cantora é também mãe das gémeas Harper e Finley, de 14 anos, do casamento terminado com Michael Lockwood.

