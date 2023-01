Lisa Marie Presley partiu inesperadamente esta semana e deixou a sua grande família. A cantora sofreu uma paragem cardiorrespiratória, foi transportada de urgência para o hospital e acabou por morreu na passada quinta-feira, dia 12 de janeiro, aos 54 anos.

Era a única filha de Elvis Presley, fruto do casamento com Priscilla Presley. Casou-se quatro vezes - com Danny Keough, Michael Jackson, Nicolas Cage e Michael Lockwood - e teve quatro filhos - Riley, Benjamin, Harper e Finley.

O primeiro casamento foi com Danny, em outubro de 1988, com quem teve a primeira filha, Riley, que nasceu em maio do ano seguinte e tem atualmente 33 anos. Em 1992 nasceu o segundo filho do casal, Benjamin, e o divórcio chegou depois.

Em 1994 deu o nó com Michael Jackson, de quem se separou dois anos mais tarde. Em 2002, casou-se com Nicolas Cage. A união chegou ao fim em 2004.

Dois anos depois, Lisa voltou a trocar as alianças, desta vez com Michael Lockwood, com quem teve duas filhas, as gémeas Harper e Finley, que nasceram em 2008 e atualmente têm 14 anos. Lisa Marie pediu o divórcio ao guitarrista em 2016 e a separação foi finalizada cinco anos depois, após uma longa batalha pela custódia das filhas, recorda o Page Six.

Em 2020, Lisa Marie Presley viveu um momento devastador quando ficou de luto pela morte do filho, Benjamin, que tinha 27 anos. Dois anos mais tarde, a cantora desabafou no Instagram que estava "despedaçada" e "destruída" com a partida do filho, tendo destacado que "estaria de luto para sempre".

Na altura, o neto de Elvis foi enterrado junto ao avô, em Graceland, lugar que será também a última casa de Lisa.

