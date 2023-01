Após a morte inesperada de Lisa Marie Presley, foram muitas as reações que rapidamente surgiram através das redes sociais ou de comunicados enviados à imprensa internacional. Entre as mensagens, destacam-se as palavras de Nicolas Cage, o terceiro marido da cantora.

"Esta é uma notícia devastadora. A Lisa tinha a maior gargalhada que já conheci. Iluminava cada sala onde entrava e eu estou de coração partido. Encontro algum consolo ao acreditar que ela se reencontrou com o filho, Benjamin", disse o ator, citado pelo The Hollywood Reporter.

Nicolas Cage e Lisa Marie Presley estiveram casados entre 2002 e 2004. Lisa foi mãe de quatro filhos, as gémeas Harper e Finley, de 14 anos, do casamento com Michael Lockwood, e de Riley, de 33 anos, e Benjamin, do casamento com Danny Keough. Benjamin morreu em julho de 2020.

Leia Também: Lisa Marie Presley será sepultada ao lado de pai, Elvis Presley

Leia Também: Lisa Marie Presley parecia um pouco "frágil" nos Globos de Ouro