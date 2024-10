Continuam a surgir revelações sobre a vida de Lisa Marie Presley, e que estão presentes no livro de memórias da falecida artista, 'From Here to the Great Unknown - A Memoir'.

Uma das informações presente na obra é sobre o facto de ter feito um aborto antes de engravidar da filha Riley Keough, que hoje tem 35 anos, fruto do casamento com Danny Keough.

"A primeira vez que engravidei, nem sabia", pode ler-se na obra. "Durante os primeiros quatro meses em que namorámos, acabei no hospital com dores horríveis e levaram-me de urgência para uma cirurgia", relatou.

Ao início, contou, os médicos pensaram que tinha um problema no apêndice, mas após a operação disseram que afinal era uma "gravidez ectópica" - que segundo a médica Ana Filipa Brás, do Hospital da Luz, acontece quando "a implantação do embrião ocorre fora da cavidade uterina".

"Nunca tinha engravidado antes", lembrou, acrescentando depois: "O que é fascinante porque tinha sido igualmente desleixada, não usei contraceptivos ou algo assim". "Mas com o Danny aconteceu naquela primeira vez, e novamente quando voltámos a ficar juntos", disse ainda.

Segundo Lisa Marie - que morreu aos 54 anos em janeiro do ano passado - quando engravidou pela segunda vez, "acabou por fazer um aborto", cita o E! News. "E foi a coisa mais estúpida que fiz em toda a minha vida. Fiquei devastada", confessou.

Na altura, Lisa e Danny ficaram "destruídos e pouco tempo depois terminaram" a relação. "Eu não conseguia viver comigo mesma. Não conseguia acreditar que tinha feito um aborto. Estava chateada comigo mesma", desabafou.

Mas quando se 'ergueu', planeou ao detalhe uma nova gravidez. Lisa Marie Presley revelou que se encontrou com Danny e passaram a noite juntos, sem que o artista soubesse dos seus planos de voltar a engravidar.

"Não me importava com o que ele pensava sobre isso. Não me importava se ele queria ou não fazer parte disso. Senti que tinha que me redimir, fazer as pazes. [...] Senti que tinha que ter esse filho", partilhou Lisa. Cerca de duas semanas depois de ter visitado Danny e de se terem envolvido, descobriu que estava grávida.

Lisa e Danny acabaram por dar o nó em 1988 e estiveram juntos até 1994. Em maio de 1989, deram as boas-vindas à filha Riley e em outubro de 1992 nasceu o segundo filho, Benjamin Keough.

Após ter-se separado de Danny, Lisa casou-se com Michael Jackson, Nicolas Cage e Michael Lockwood, com quem teve as filhas gémeas Harper e Finley Lockwood, que hoje têm 16 anos.

